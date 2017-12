¿Ya es diciembre y aún tu empresa no le ha notificado sobre tu ampliación de contrato? Quizá pueda ser que tu empleador haya decidido prescindir de tus servicios y aún no te hayas enterado.Pero tranquilo, en esta nota aprenderemos juntos a sobrellevar ese momento tan incómodo y cómo afrontar una siguiente experiencia laboral.Lo primero que se tiene que hacer es actualizar nuestra hoja de vida para "entrar nuevamente en el proceso de postulación" para un próximo trabajo, afirma Sandra Cubas, representante de CL Selection, empresa de búsqueda y posicionamiento de colaboradores para mandos medios, jefaturas y puestos de confianza.El segundo paso a seguir es invertir ese tiempo libre en estudios y en adquirir todos los mayores conocimientos posibles a través de "cursos a distancia o presenciales".Luego, el mantener tu red de contactos es algo que no debes pasar por alto. ¿Por qué? Este detalle "podría abrirte la posibilidad de una nueva oportunidad laboral". Así que mantente siempre en comunicación con ellos.Yendo al lado económico, esta recomendación es especial: no hay que quedarse sin liquidez. "Si bien es normal que la liquidación se utilice para pagar deudas, es importante que guardes recursos que se ajuste a tu nuevo presupuesto", explica Cubas.Por último, disfrutar adecuadamente nuestro tiempo libre ayudará a reforzar nuestro autoestima para "desarrollarte como persona". "Lo importante es buscar el lado positivo de este bache profesional y no enfocarse en lo adverso", añadió. (Peru21)