La gestión del gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, es el más improductivo, porque en relación a las anteriores autoridades, no tiene capacidad de gasto del presupuesto, opinó el analista político, Emilio Turpaud Espinoza.Mencionó que si no se ejecuta adecuadamente el presupuesto económico anual, implica que no habrá desarrollo en la región de Puno. “Debió iniciarse un cambio a inicios de la gestión, a estas altura es difícil llegar a la meta…, ya no se puede recuperar”, declaró.Consideró que hay una gran responsabilidad del ex y actual gerente general, quienes debieron ser los promotores en hacer cambios, pero no hubo una respuesta inmediata. “Se ha perdido tiempo en otras cosas, no hay propuestas, obras o proyectos nuevos”, agregó.CONTROL MINUCIOSOPor su parte, el Gobernador Regional de Puno, Juan Luque Mamani, se excusó y dijo que el poco gasto presupuestal del Gobierno Regional de Puno, se debe al control minucioso de las diferentes entidades y organismos de control como es el Órgano de Control Interno (OCI), Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio Público, Consejo Regional y la misma Contraloría General de la República, “las leyes han cambiado, ahora todos nos controlan, incluso la contraloría se ha vuelto sancionador, hasta los congresista nos piden informes”, expresó la autoridad regional.“El control es bueno, pero en algunos casos han exagerado”, indicó Luque Mamani, quien también cuestionó el actuar de los miembros del Consejo Regional de Puno, quienes permanentemente citan a los gerentes regionales, incluso en provincias lejanas como Sandia. El gobernador regional dejó entrever que les hacen perder su tiempo.Sobre la desaprobación de su gestión, Juan Luque, dijo que ésta es una situación política, pero que esperara el acuerdo regional. Se autocalifico como la única gestión que concluyó y entregó más de 150 obras de inversión pública. Sobre la carretera Sina – Yanahuaya, dijo que hicieron lo posible para terminar la obra, pero que tuvieron problemas con el expediente técnico.Finalmente, consideró que la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Puno, a fin de año llegará al 80%.