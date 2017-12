Mauricio Mulder: "No tienen derecho a cuestionar impunidad entregada a Fujimori"

Publicado el dia lunes 25 de diciembre del 2017 a las 06:41

El congresista aprista, Mauricio Mulder , se dirigió a todos los que no apoyaron el pedido de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski , y manifestó que "no tienen derecho a cuestionar impunidad" en referencia al reciente indulto a Alberto Fujimori .



"A todos esos que polarizaron democracia-dictadura para darle impunidad a PPK, no tienen derecho a cuestionar impunidad entregada a Fujimori", es el mensaje que publicó el congresista aprista en su cuenta de Twitter.



El congresista fue un férreo defensor del pedido de vacancia, considerándola como un "juicio político" en contra del presidente Kuczynski, de quien aseguró mintió con respecto a sus relaciones con la empresa Odebrecht.(Peru21)