Puno: 40 niños de la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria celebran Navidad con madres sustitutas y tías cuidadoras

Publicado el dia lunes 25 de diciembre del 2017 a las 06:53

Mañana la iglesia celebra el nacimiento del niño Jesús, motivo por el que la mayoría de personas aprovecha la oportunidad para pasarla en familia, sin embargo ese no es el caso de los niños de la aldea infantil Virgen de la Candelaria de la ciudad de Puno quienes cargan consigo una serie de situaciones difíciles que les ha tocado vivir.



Según comentó la directora de dicha aldea, Emma Flores, son alrededor de 46 niños los que acogen actualmente, quienes ingresaron allí por diferentes factores, principalmente por el abandono de los padres y también debido a maltratos e incluso intento de asesinato. Pero también algunos menores se encuentran allí debido a que alguno de sus padres aun no logra obtener la custodia.



La Navidad de uno de los niños, según relató, no es la que muchos podrían imaginar, es un caso que pudo terminar en tragedia hace tres años pues el menor quien en un inicio estuvo a cargo de su madre, era maltratado por su padrastro que en el peor de los excesos hizo lo llevó a manipular explosivos que le costaron la pérdida de tres dedos de su mano y la vista.



El menor, tuvo un proceso difícil para recuperar la seguridad en sí mismo e integrarse a la aldea con sus demás compañeros. Actualmente se viene gestionando su traslado a un establecimiento donde pueda recibir, en paralelo, una atención médica por la pérdida de la vista y los dedos de su mano.



“Aquí nuestra familia son las madres sustitutas y las tías cuidadoras”, manifestó la directora al hacer un llamado a la reflexión en esta Navidad, “Hay padres que quieren tener hijos pero no pueden, mientras hay otros que los abandonan o los maltratan”, dijo.

Sin embargo, resaltó que pese a las dificultades, son las madres sustitutas y las tías cuidadoras quienes les imparten afecto para que ellos no se sientan solos del todo.