Puno: Gerente de presupuesto asegura que este año no se revertirá ningún presupuesto

Publicado el dia lunes 25 de diciembre del 2017 a las 06:56

Fernando Ccoya Valdivia, Gerente de Presupuesto y Planificación de la Municipalidad Provincial de Puno, reafirmó que este año la comuna local, no revertirá ningún presupuesto al tesoro público del Ministerio de Economía y Finanzas, “estamos trabajando para que los presupuestos, especialmente los recursos ordinarios sean comprometidos, tal como lo indica la ley de prepuesto del año 2018”, indicó.



Entre los Proyectos de Inversión Pública (PIP) que concentran la mayor cantidad de los recursos económicos de la Municipalidad Provincial de Puno, está el proyecto denominado “Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Circuito de las Islas Flotantes del Centro Poblado Turístico de los Uros Chulluni” con un presupuesto inicial de 9 millones de soles, monto que no podrá gastarse en su totalidad en este año.



De igual forma, el proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Primaria N° 70035 – Bellavista de Puno, cuyo presupuesto transferido al mes de diciembre es 4 millones de soles y debe ser ejecutado a marzo del 2018



El proyecto de seguridad ciudadana también concentra la mayor cantidad del presupuesto institucional, que a la fecha no ha sido ejecutado en su totalidad. Ccoya Valdivia, recordó además que el Proyecto del Parque del Niño cuenta con un presupuesto inicial de un millón de soles. Cabe precisar que por estas obras, cuyos recursos están comprometidos hasta los primeros meses del próximo año, la Municipalidad Provincial de Puno no podrá elevar el gasto presupuestal del año 2017.



Finalmente, el gerente municipal de presupuesto y planificación de Puno, aseguró que el 100% del presupuesto asignado para gastos corrientes serán dispuestos, para ello ya realizaron las coordinaciones con los responsables de las diferentes gerencias de la Municipalidad Provincial de Puno.