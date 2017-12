Lee el Mensaje a la Nación de Kuczynski sobre el indulto a Fujimori

Publicado el dia martes 26 de diciembre del 2017 a las 07:02

El presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló anoche que de acuerdo a la prerrogativa que le otorga la Constitución, otorgó el indulto al exmandatario Alberto Fujimori por razones humanitarias. A continuación la transcripción del mensaje a la Nación del jefe del Estado.



Ciudadanas y ciudadanos del Perú.

Permítanme interrumpir su velada de esta importante fiesta de unión familiar para anunciar que de acuerdo a la prerrogativa que me otorga la constitución, decidi ayer 24 de diciembre de 2017 otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori.



Antes de continuar quiero compartir con ustedes mis sentimientos, quiero decirles que esta ha sido quizás la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que habiendo cometido excesos y errores gravísimos fue sentenciado y ha cumplido ya doce años de condena.



Como candidato, durante la última campaña presidencial, yo anuncié que no iba a dictar un indulto. Propuse, alternativamente, la dación de una ley que hiciera posible el arresto domiciliario para personas de su condición. Pero el Parlamento no recogió esta propuesta.(Andina)