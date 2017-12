El congresista Humberto Morales ( Frente Amplio ) sostuvo que la bancada de Nuevo Perú "es responsable" del indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió al ex mandatario Alberto Fujimori el último lunes.Según el legislador, sus colegas de Nuevo Perú "tenían conocimiento sobre el negociado del indulto y, sin embargo, no votaron, huyeron de enfrentar a esta derecha lobista", en referencia a la votación de la moción de vacancia contra PPK, en la que los congresista de Nuevo Perú abandonaron el hemiciclo."Kuczynski se ha coludido con bancadas como Nuevo Perú", aseguró Morales a Perú21, quien hizo referencia a fotografías de la congresista Marisa Glave conversando con la premier Mercedes Aráoz y el ex vocero de Peruanos por el Kambio, Vicente Zeballos.No obstante, en canal N, Glave indicó que en esas conversaciones consultó si era cierto que andaba en marcha el indulto. "Nosotros solicitamos información. La premier y el Ministerio de Justicia nos dijeron que era mentira que estuviera en trámite un indulto en la Comisión de Gracias Presidenciales. Nos mintieron", expresó la parlamentaria. "Ni el el Frente Amplio ha pactado con el fujimorismo, ni nosotros lo hemos hecho con Kuczynski", agregó.Por otro lado, Morales condenó la gracia presidencial otorgada a Fujimori. "Creemos que el delincuente Fujimori jamás debió salir. Él ha violentado los derechos humanos en este país. El señor Kuczynski ha traicionado la democracia. Ha salvado su cabeza a cambio del indulto a Fujimori", razonó."La democracia tiene que ser primero. No puede ser que haya una dictadura del negocio bajo la mesa. Son responsables la bancada de Nuevo Perú por haber huido en un momento difícil", subrayó.(Peru21)