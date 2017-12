Patricio Illacutipa, dirigente aymara y expresidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la provincia de Chucuito – Juli, se mostró sorprendido con la actitud del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tras conocerse el indulto humanitario, otorgado al expresidente de la República Alberto Fujimori.Además calificó la actitud como un presunto caso de negociación sobre la mesa, entre el fujimorismo y el ejecutivo, presidido por PPK, y llamó a la población a no aceptar este tipo de negociaciones, que protege a ex mandatarios que está seriamente cuestionados y sentenciados por delitos de corrupción y lesa humanidad.Illacutipa; cuestionó seriamente el actuar del mandatario de la nación y aseguro que obra solo en beneficio personal, olvidándose del pueblo que necesita del apoyo del Estado para el reconstrucción del norte del país.Del mismo modo, cuestionó la actitud de los congresistas Yonhy Lescano y Alberto Quintanilla, quienes se ausentaron y abstuvieron en la votación a favor de la vacancia presidencial; “Si ellos hubieran adoptado una posición firme, no se hubiera presentado el indulto y la vacancia se habría consumado”, dijo.Asimismo, invocó a las organizaciones de base, dirigentes y población del departamento de Puno, a tomar una posición y emprender las acciones de lucha en contra del indulto y la gestión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.