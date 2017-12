El congresista de la República, Alberto Quintanilla Chacón y vocero del movimiento Nuevo Perú, respecto al indulto, destacó que se encuentran sumamente preocupados sobre el caso; “Vamos a estar vigilantes, de que sea realmente un indulto humanitario y que se hayan respetado todos los procedimientos”."Vamos a estar alertas para confirmar si esto es un indulto humanitario, caso contrario lo rechazaremos", expresó el congresista a través de Radio Onda Azul.Ademas, el parlamentario no cree que el indulto se haya tratado de una negociación, pero de ser así "sería funesto", sin embargo destacó que a través de su bancada Nuevo Perú, se ha tomado una posición y es la que hasta el momento se sigue manteniendo.Sobre el proceso de vacancia presidencial y la decisión de su bancada en no participar de la votación, al retirarse del hemiciclo, enfatizó que no han querido ser parte de este proceso y no se arrepienten de la decisión tomada como grupo político.