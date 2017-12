Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, anunció su regreso al Perú tras ser hallado no culpable del cargo de asociación ilícita por la justicia de Estados Unidos."Regreso a mi patria, tengo mucho que hacer allá", manifestó a la prensa el ex directivo tras la decisión de la Fiscalía de Brooklyn.El ex titular de la FPF está involucrado en el caso de corrupción FIFAgate. La justicia peruana todavía tiene pendiente resolver los cargos por fraude y lavado de dinero que se le imputaron a Burga.(Peru21)