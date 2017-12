Puno: Corte de servicio de agua potable en Ácora es por culpa de rayo dice alcalde

Publicado el dia martes 26 de diciembre del 2017 a las 13:02

Hace cinco días pobladores del barrio Dos de Mayo, Tupac Amaru, informaron que no cuentan con servicio de agua potable, y acusan de que la Municipalidad de Acora no tome acciones inmediatas para solucionar el pedido.



Un poblador dijo que no pueden hacer uso de los servicios básicos por falta de agua, tampoco fueron comunicados. En tanto una pobladora cuestionó a la autoridad edil. Presume que por la falta de mantenimiento de los ductos de agua, ahora padecen las consecuencias.



Por su parte el alcalde de la Municipalidad Distrital de Acora Félix Catacora, respondió que no cuentan con agua porque el sistema de bombeo tiene fallas con el equipo eléctrico.



Informa que por las descargas eléctricas, una de las subestaciones que genera energía se malogró. Pidió comprensión a la población y dijo que hoy a primera hora fueron a Electro Puno, para que ponga sus oficios. “El fin de semana era Navidad” dijo.