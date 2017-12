De un tiempo a esta parte, la inseguridad en la región, principalmente en las ciudades de Juliaca y Puno, además de las zonas mineras como el centro poblado La Rinconada se ha incrementado y la población exige a las autoridades celeridad en las investigaciones.Una encuesta sobre seguridad ciudadana del INEI, concluye que más del 90% de los ciudadanos juliaqueños se sienten inseguros, ante la alta tasa delincuencial. Mientras que en Puno el 87% de la población percibe que la ciudad es insegura.Asimismo según el estudio; de cada 100 personas, 20 fueron víctimas de algún tipo de robo como: dinero, cartera, celular, o por lo menos sufrieron intento de robo.Un dato preocupante, es que, en el mes de febrero, en Puno se presentaron 100 denuncias por robo de autos, El general de la Macro Región Policial Puno – Madre de Dios, Roger Tello dijo que en esta fecha bandas de delincuentes arriban a la ciudad aprovechando que la población participa de la Festividad Virgen de la CandelariaAsimismo en Juliaca, ya no es novedad que delincuentes encapuchados, armados, denominados marcas o sicarios, causen terror. El 4 enero, delincuentes asaltaron a Goyo Mamani un empresario dedicado a la venta de aros de vehículos, a quien le hirieron a balazos y le robaron 50 mil soles.Otros 20 casos similares según fuentes de la Policía, se han registrado en el año, y los escenarios fueron en Juliaca, las carreteras que conducen a Sandia, Carabaya y La Rinconada. El caso más sonado el de periodistas asaltados entre el 13 y 14 de enero en Cuyo Cuyo.En los exteriores de la discoteca “Albertos” de Juliaca el 5 de enero, también se informó de la captura de Jhonatan Washington Roque Quispe (23), alias “Wara Wara”; acusado de sicariato, este individuo era imputado de participar de una balacera en la avenida Circunvalación con Triunfo donde fallecieron 3 personas en noviembre del 2016, además de otros homicidios.El último hecho que repercutió a nivel nacional fue el 30 de octubre, en el local denominado “La Colmena” de Juliaca, donde el joven empresario Daniel Apaza Mamani fue baleado, y el presunto autor del delito un sub oficial de la Policía quien tiene prisión preventiva.Los actos delincuenciales en la región Puno, preocupó al Ministerio del Interior, quien además de disponer mesas de trabajo en La Rinconada por hechos de violencia, el 24 de noviembre arribó el director general de Seguridad Ciudadana Gustavo Carreón para inaugurar el Programa Barrio Seguro.Ante estos hechos de violencia no queremos olvidar el hallazgo del cuerpo sin vida del ex alcalde de San Román David Mamani Paricahua en el Centro Penitenciario de Alto Puno, ocurrido el 8 de marzo, cuando sospechosamente en una carceleta apareció con severos cortes en el cuello y manos el ex burgomaestre. Se tejieron varias versiones de su deceso, pero se presume que dentro de la cárcel operan mafias, que tenían su mirada en Mamani Paricahua.Además de las acciones policiales, ante los actos delictivos, la psicóloga Bertha Huallpa recomienda formar con valores a los hijos desde la casa, ya que varias familias dejan de lado a sus menores, quienes a su libre albeldrío ya de grandes son parte de malas juntas.Por Samuel Vilca