Pese a la amenaza de un proceso disciplinario en su contra, el congresista de Fuerza Popular, Bienvenido Ramírez, defiende en esta entrevista con Perú21 su voto en contra del pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.Asegura que lo hizo por la gobernabilidad y, con tono desafiante, sostiene que no renunciará a la agrupación naranja. “Si me expulsan seré bien expulsado”, señala.¿Cómo va a enfrentar a Ud. el proceso disciplinario en su contra por no respaldar la vacancia presidencial?-Yo particularmente me someteré con mucho orgullo a todo proceso disciplinario porque nosotros apostamos por la gobernabilidad y no queríamos que se siembre un caos en el país. Si el pueblo peruano eligió a PPK hasta 2021 que culmine su mandato hasta 2021. Quienes se encargarán de juzgarlo serán jueces y fiscales. Ya está en investigación, no nos oponemos a ello pero no estamos de acuerdo con atropellar abrumadoramente como se hacía en el Congreso. El pueblo no quiere que estemos peleando sino paz y tranquilidad, por eso hemos votado para impedir la vacancia del presidente.¿No expresaron usted y sus colegas su posición al interior de la bancada con anticipación?-En la última reunión de la bancada yo no estuve presente.¿Les han notificado ya sobre el inicio del proceso?-A mí particularmente nadie me ha comunicado si me voy a someter a algún proceso. Yo no voy a renunciar, siempre de pie nunca de rodillas. Que me expulsen, sería lo máximo que podría ocurrir. Habiendo votado por la gobernabilidad seré bien expulsado porque he apostado por la paz del país, por los peruanos.¿No tiene temor de que lo expulsen?-No, para nada.¿Ofrecerá disculpas a su bancada por su voto contra la vacancia?-Para nada, absolutamente.¿Con usted también se comunicó el ex presidente Fujimori momentos antes de la votación?-No me comuniqué con el presidente. Yo lo visito dos veces por semana. Hemos venido dialogando con él porque siempre seguimos sus consejos porque es uno de los líderes. Fue un presidente que le dio estabilidad al país en los dos gobiernos que tuvo y fue el mejor presidente que ha tenido la república.Con Alberto Fujimori libre, ¿quién asume el liderazgo de Fuerza Popular?-No lo sabemos todavía, no nos hemos reunido, no hemos dialogado. Seguiremos los consejos del líder máximo del fujimorismo que viene a ser Alberto Fujimori.¿En qué posición queda Keiko Fujimori entonces?-No lo sabemos. Le vuelvo a repetir, yo solamente seguiré los consejos de Alberto Fujimori.¿Keiko ya no mantendría el liderazgo al quedar libre su padre?-Como dicen, una cosa es el fujimorismo y otra es Fuerza Popular.¿Ella solo lidera Fuerza Popular?-Así es.¿Y usted a cuál le debe lealtad: al fujimorismo o a Fuerza Popular?-Al fujimorismo, desde sangre, desde niño.(Peru21)