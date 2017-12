Puno: Pobladores y estudiantes del distrito de Ollaraya exigen el desalojo de los invasores

Publicado el dia miércoles 27 de diciembre del 2017 a las 07:17

José Chura, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Ollaraya, denuncio en la víspera que los terrenos que adquirió la citada entidad en la ciudad de Puno en el año 2004 actualmente habrían sido invadidos por personas inescrupulosas. Cabe recordar que este terreno tiene una extensión de 496,88 metros cuadrados y está ubicado en el Jirón Ecuador 464 del Barrio Llavini de esta ciudad.



La autoridad recordó que los terrenos fueron adquiridos para los estudiantes del distrito de Ollaraya que estudian en la ciudad de Puno. Ante los hechos acontecidos (la invasión), manifestó que la municipalidad del distrito, interpuso la denuncia contra los invasores liderado por Pablo Lujano Yucra.



Cabe recordar que ayer se realizó la audiencia judicial, los afectados solicitaron el desalojo de los invasores, sin embargo la misma fue pospuesta, puesto que no se habría presentado la orden de la constatación fiscal. El ex alcalde del distrito de Ollaraya, José Chura, recodó que el terreno fue adquirido a un costo superior de 29 mil soles y actualmente está inscrito en registros públicos.