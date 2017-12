Tal parece que los funcionarios del Gobierno Regional de Puno, desconocen de algunos hechos que acontece en la ciudad de Puno, caso del terminal informal que fue recientemente abierto en las intersecciones de la Avenida El Sol con el Jirón Branden, el mismo que fue recientemente clausurado por la Municipalidad Provincial de Puno, puesto que no tenía la autorización para su funcionamiento.Como se sabe los propietarios del terminal a las pocas horas de ser clausurado fue abierto ilegalmente, incluso una de las bloquetas colocadas en el lugar fue utilizado como panel publicitario. Al respecto el Director de Circulación Terrestre de la Dirección Regional de transportes y Comunicación de Puno, Elías Jiménez Coaquira, dijo pacientemente que recién tomaran conocimiento y emprenderán las acciones que corresponden.Por su parte el subdirector de transportes, Carlos Vargas, afirmó que el terminal recientemente inaugurado en las intersecciones de la Avenida El Sol con el Jirón Branden, no tiene la autorización del ente máximo del sector (transporte), “nosotros no sabemos si este terminal cuenta con las especificaciones técnicas, por tanto vamos a tomar conocimiento a través de la subdirección de inspecciones y fiscalización y vamos a proceder con la clausura definitiva”, expresó.En el caso de la ciudad de Puno, dijo que es la única observación; sin embargo aclaro que actualmente están trabajando en la reorganización de los terminales instalados en las diferentes provincias de la región de Puno. “estamos en un proceso de renovación de autorizaciones, más del 90% de los terminales deben presentar sus informes técnicos y nosotros vamos evaluar las condiciones en las que vienen funcionando estos terminales”, indicó.