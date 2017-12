Puno: San Antonio de Esquilache hasta la fecha no es atendido por el gobierno regional

Publicado el dia miércoles 27 de diciembre del 2017 a las 07:19

El alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Esquilache, Blaz Acero Zapana, señaló una vez más que el Gobierno Regional de Puno, no cumple con sus compromisos, principalmente los efectuados en zonas de frontera, por falta de decisión política.



Mencionó que continúan a la espera de la construcción de la infraestructura de la Institución Educativa Secundaria “Señor de Huanca” del Centro Poblado de San José de Cachipascana.



Refirió que existe una ordenanza regional que dispone su construcción, al igual que otras infraestructuras en zonas de frontera, pero hasta la fecha no se cumplen. Incluso solicitaron que les incluyan en el presupuesto participativo, pero tampoco incluyeron el proyecto.



Por otro lado, lamentó que el Gobierno Regional de Puno, haya instalado una bambalina aduciendo que concluyó la construcción de la carretera interdepartamental Pichacani – Yuracmayo. “Esa obra está paralizada desde el año 2015, tiene el 80% de avance físico, es mentira que terminaron los trabajos”, dijo el alcalde.



Cabe indicar que la mencionada vía comprende 73 kilómetros, con un presupuesto de 8 millones de soles. “Como alcalde eh solicitado desde el inicio de gestión la conclusión de la obra, pero no hay respuesta por parte del gobernador regional Juan Luque”, agregó.