El indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias a favor de Alberto Fujimori siguen siendo blanco de críticas. Tanto por el contexto en el que se emiten, como por las razones que los sustentan. Las gracias presidenciales no son prerrogativas absolutas. No está exento de control jurisdiccional, dijo el Tribunal Constitucional (TC) cuando se pronunció sobre el indulto a José Enrique Crouisllat. Una decisión teñida de irregularidades podría, por tanto, revocarse.VICIOS%u200BA tres días de que un ala del fujimorismo salvara al presidente Kuczynski de ser vacado, la decisión que realizó el mandatario ha sido interpretada como un “canje político”. Roberto Pereira, penalista, considera que este contexto, sumado a la inusitada velocidad con la que se tramitó el procedimiento, legitima los cuestionamientos en su contra.Ivan Meini, ex procurador adjunto anticorrupción, coincide en que las gracias están viciadas.“Se ha camuflado como indulto humanitario una prebenda política, desnaturalizando la figura”, comenta. Reitera además, que las condiciones carcelarias de Fujimori no ponen en riesgo su integridad o vida. Algo que debe evaluarse, con mayor razón, cuando la enfermedad no es terminal. “Eso podríamos haberlo discutido si estaba en Lurigancho o San Jorge, pero no en el fundo Barbadillo”, señala. Agrega que Kuczynski con este acto podría incluso incurrir en el delito de abuso de autoridad.En relación al caso Pativilca, Meini explica que la gracia emitida pone en peligro el derecho a la verdad y las reparaciones de las víctimas. “Hay actores que son clave y si los apartas, puede quebrarse el proceso”, comenta. Por su parte, el penalista César Azabache cuestionó que se hubiera dictado la medida sin respetar los plazos que exige la Constitución —cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria—. En este supuesto, se dio antes de tiempo.Esto último para el penalista Carlos Caro, no necesariamente invalida el derecho de gracia porque la regla sobre plazos puede interpretarse de otras formas y primaría la que más favorece al reo. Al margen de los cuestionamientos políticos, reitera que la decisión de PPK publicada vía resolución suprema no está debidamente motivada. “No ha dicho nada sobre la prohibición del secuestro y por qué se ha desvinculado, o mencionado cuáles son los casos materia del derecho de gracia y de indulto”, comenta. Opina que este acto podría, por tanto, anularse.“Aquí la clave es acreditar que lo humanitario fue fraudulento; si lo sacas, queda como un indulto ordinario y eso —para casos de secuestro— está prohibido”, añade Pereira. En opinión de César Nakazaki, ex abogado de Alberto Fujimori, las razones humanitarias sí se encuentran debidamente justificadas. “[El indulto humanitario] es una exigencia del derecho internacional de los derechos humanos para evitar una pena inhumana o cruel”, comentó en un video publicado en sus redes sociales. Admite ahí, que sí puede revisarse pero si existe fraude.(Peru21)