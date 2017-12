Puno: Director de la DREP manifestó que la finalización del año escolar 2017 será el 12 de enero

Publicado el dia jueves 28 de diciembre del 2017 a las 07:16

Con respecto al inicio del año escolar 2018, el titular de la Dirección Regional de Educación en Puno, Juan Rudy Arnéz Jaén, refirió que ya emitieron la norma técnica para el inicio de las labores escolares, el mismo que será a partir de la primera semana del mes de marzo del próximo año.



Detalló que desde la DREP, en la quincena del mes de enero realizarán la norma técnica complementaria a la norma emitida desde el Ministerio de Educación.



Al ser consultado sobre la finalización del año escolar 2017, respondió con cuestionamientos. “No has escuchado la audiencia del doctor Juan Luque, ha manifestado bien claro que termina el 12 de enero…por qué no asiste usted”, prácticamente obligando a los hombres de prensa a ser parte de toda la II audiencia.



Cabe precisar, que no es la primera vez que dicho funcionario rehúye de la prensa, generando suspicacias de la labor que viene cumpliendo.



En otro momento, con respecto a la evaluación de comunicación y matemáticas para medir los aprendizajes que se tenía previsto desarrollar el 20 de diciembre, tras la suspensión de la evaluación ECE, dijo que la evaluación se aplicó en alrededor de 340 mil estudiantes y que los resultados se darían a conocer la primera semana del mes de enero.