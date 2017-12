Juliaca: Designan a César Machaca Figueroa como nuevo gerente de desarrollo social

Mediante resolución de alcaldía N° 256 – 2017 – MPSR – J – A, designaron en el cargo al nuevo gerente de desarrollo social de la municipalidad provincial de San Román, que recae en el licenciado César Machaca Figueroa.



Esta decisión se dio en vista de que esta dependencia municipal se encontraba sin su titular, pues su ex gerente, Wilfredo Coila Yana, salió del cargo, tras serios cuestionamientos cuando era sub gerente de registro civil de la municipalidad.



Se conoce que César Machaca Figueroa, fue ex funcionario (jefe de unidad de personal) de la municipalidad provincial de Lampa, a inicios de la presente gestión del alcalde Cléver Huaynacho Hañari.