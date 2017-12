Juliaca: Presupuesto inicial de apertura del nuevo distrito de San Miguel para el 2018 es de 8 millones

Publicado el dia viernes 29 de diciembre del 2017 a las 07:21

A un monto de 8 millones 298 mil 640 soles, asciende el presupuesto inicial de apertura del distrito de San Miguel – provincia de San Román, para el próximo año 2018. Esta cifra se dio a conocer desde la municipalidad provincial mediante sesión de concejo.



En tanto esta designación de presupuesto permitirá un adecuado gasto el próximo año, según manifestó el regidor Milton Apaza Granuelle. En tanto cuestionó que el presente año no se haya dado un gasto planificado del presupuesto del distrito.



Asimismo manifestó que este año se tenía previsto, la construcción del palacio municipal, pero por problemas sociales conocidos, no se logró este objetivo. En otro momento refirió que los presupuestos del distrito no se pierden sino se acumulan.