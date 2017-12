Puno. Vicegobernador regional pide paciencia a quienes marchan en contra del indulto

Publicado el dia viernes 29 de diciembre del 2017 a las 07:23

El Vicegobernador del Gobierno Regional de Puno, Héctor Estrada Choque, se mostró a favor del indulto al ex presidente de la republica Alberto Fujimori, “Es una decisión que tomó el actual mandatario, él tiene sus razones y más allá del rechazo que existe creo que llegó la hora de la reconciliación”, dijo.



Además no cree que surta efecto los recursos legales que se pretende presentar ante la Corte Suprema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros. Incluso hizo recuerdo la publicación de una encuesta nacional donde el 65% de la población está de acuerdo con el indulto.



Así mismo, opinó que no podría darse el indulto al encarcelado Abimael Guzmán, ya que su situación es muy diferente. “Él es figura de sendero, ha causado destrozos y daños al país, cosa totalmente distinta a un anciano (Fujimori) que está mal de salud”, agregó.