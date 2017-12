Puno: Acusados por la Municipalidad de Ollaraya de usurpar terreno demuestran documentos de propiedad

La Municipalidad Distrital de Ollaraya, hace tres días denunció que el terreno que adquirieron en el Jirón Ecuador 464 del Barrio Llavini de la ciudad de Puno, fue invadida por personas inescrupulosas, a quienes se les sigue un proceso por el delito de usurpación.



Sin embargo, la persona denunciada Pablo Lujano Yucra conversó con Onda Azul y señaló que es propietario del terreno desde el año 1987, por efecto de una herencia que recibió de sus padres Vicente Lujano Castillo y Francisca Yucra de Lujano.



El denunciado, sustentó que los documentos presentados por la Municipalidad de Ollaraya son adulterados ya que según tracto sucesivo la persona que le vendió el terreno no tiene la originalidad del testimonio.



Según refiere Pablo Lujano, la persona de Bolonia Bertha Noa Apaza vendió el terreno en cuestión a la Municipalidad de Ollaraya. Bolonia Noa, habría recibido el terreno por parte de Ernestina Apaza Mendoza, quien presuntamente compró la propiedad de Vicente Lujano y Francisca Yucra (padres de Pablo) el 24 de julio de 1985, según consta un testimonio.



Pablo Lujano nos muestra una constancia de fecha 13 de noviembre del presente año, que suscribe que la escritura pública de compra y venta de sus padres y Ernestina Apaza no se ha encontrado el archivo. Según data, el documento presuntamente habría sido firmado por el ex notario Julio Ernesto Garnica Rosado.



Por lo que afirma que la Municipalidad se hizo estafar con la supuesta compra y venta. Sugiere que la comuna local cite a la persona que les vendieron los terrenos, para que sea parte del proceso.



Pablo Lujano afirma que son amenazados por parte de las autoridades y pobladores de Ollaraya, por lo que pide a quienes llevan el caso, tomar una decisión jurídica justa.