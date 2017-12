Puno: alcalde de Chupa afirma que no recibieron notificación del Ministerio Público sobre denuncia

Publicado el dia viernes 29 de diciembre del 2017 a las 17:39

Hace más de un mes se informó que el poblador Sebastián Quispe Choquehuara habría presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, contra el alcalde del distrito de Chupa, por pagos irregulares en el proyecto del sistema de abastecimiento de agua potable de 3 comunidades.



Sobre el particular el alcalde Carlos Alberto Yucra Chambi, dijo que hasta la fecha no ha recibido alguna notificación. Pero alega que revisando el acervo documentario, no se han cometido actos irregulares de pagos.



“Solo se tiene comunicación de redes sociales, hasta hoy no he tenido alguna notificación” dijo el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chupa.



De las personas que presuntamente hayan recibido un monto de dinero de forma irregular, señaló que han estado laborando en los trabajos por traslado de materiales u otros específicos. “Han efectuado trabajos concretos en las comunidades de Accorani, Huaccoto y Alto Trinamayo del distrito de Chupa” indicó.



Señaló que la persona que aparece como denunciante, y otras en otros proyectos observados, son manejados políticamente por terceras personas que tienen intensiones de llegar al sillón distrital de Chupa.