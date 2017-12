Martin Ticona, abogado de la defensa del ex dirigente Walter Aduviri; tras la ratificación de la sentencia de vista anunciada por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, mencionó que presentarán el recurso de casación a la Corte Suprema, quienes tendrán la última palabra.Cabe precisar que los delitos en contra de Walter Aduviri son; el delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de delitos contra la paz pública, en su forma de disturbios, previsto y sancionado en el artículo 315°, primer párrafo, del Código Penal.Sin embargo para la defensa, destacan que no se cumplió el debido proceso y está en su derecho (Walter Aduviri), presentar el recurso de casación, ya que existe vulneración de la defensa al no consignar varios aspectos en proceso.Además de sostener que se presentara un habeas corpus, ya que el imputado estaría con orden de captura, luego de ratificarse la sentencia en primera instancia.Cabe recordar que la primera instancia sentencio a Walter Aduviri, con una sentencia condenatoria de 7 años de pena privativa de libertad y al pago de una reparación civil de dos millones de soles