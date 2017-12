El Ministerio Público presentó este viernes ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria el requerimiento de extradición del ex presidente de la República, Alejandro Toledo .Dicha solicitud responde a los delitos de Tráfico de Influencias, Colusión y Lavado de Activos, todos relacionados con el proyecto vial de la Interoceánica Sur, en los tramos II y III.La Fiscalía informó que el juez, previa evaluación, deberá formular el requerimiento ante la Corte Suprema de la República para su aprobación y posterior remisión a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América.Cabe recordar que sobre el ex mandatario pesa una orden de captura y 18 meses de prisión preventiva tras la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho en febrero de este año.En conversación con Canal N, el abogado de Alejandro Toledo, Heriberto Benítez, indicó que hasta el momento no han sido informados sobre este pedido de manera "formal"."Vamos a esperar los cargo o elementos de convicción que tiene el Ministerio Público para ver si hay o no una causa probable que permita tramitar una extradición", agregó.(Peru21)