Luego de que la Sala de Apelaciones de Puno ratifique 07 años de cárcel para Walter Aduviri por el sonado caso “aymarazo”, el ex presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, Hermes Cauna Morales, sostuvo que convocaran a los dirigentes a fin de reunirse con el actual presidente del frente de defensa donde evaluaran la sentencia emitida el día de hoy.No descartó que podrían emprender una marcha de sacrificio y/o levantamiento de la población aymara en apoyo al ex dirigente que en su momento representó y defendió los recursos naturales del pueblo aymara.Al ser consultado si apoyara el anunciado segundo “aymaraso”, respondió que siempre apoyaran cuando se trate de un líder social, aclarando que la justicia no los asusta.Aseguró que los acuerdos tomados serán respaldados por los tenientes gobernadores por ser representantes directos de los centros poblados, comunidades campesinas y parcialidades.