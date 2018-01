Alejandro Aguinaga , médico de cabecera de Alberto Fujimori , descartó que el ex presidente vaya a ser dado de alta en las próximas horas, “De momento no hay alta, hasta el próximo año", dijo en declaraciones a la prensa.Aguinaga también indicó que “hay una mejoría (en el estado de salud de Alberto Fujimori) con relación a las últimas 48 horas”. Asimismo, precisó que el ex mandatario está “en reposo y monitoreado”.El también ex congresista brindó además un sentido mensaje de parte de Alberto Fujimori para todos los peruanos.“(Alberto Fujimori) quiere agradecerles todas las muestra de afectos y los mensajes de solidaridad y quiere desearle un gran año 2018 para todo el país y desea fervorosamente una reconciliación nacional”, dijo.Perú 21.