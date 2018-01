A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público sostuvo que su titular, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , "no ha tenido ni tiene en su poder copia alguna del audio correspondiente a la declaración de Marcelo Odebrecht ".El testimonio del ex CEO de Odebrecht fue recogido por el fiscal José Domingo Pérez, cuando fue a interrogarlo a Brasil el pasado 9 de noviembre en busca de esclarecer las anotaciones que fueron halladas en la agenda del ex mandamás de la empresa Odebrecht y en las que se hace referencia a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori."El titular del Ministerio Público descarta que sea responsable de una filtración e indica que ha solicitado un informe al fiscal Pérez para conocer los mecanismos de custodia de seguridad de dicho material que se encuentra en proceso de transcripción y traducción", se indica en el comunicado de la Fiscalía.Todo ello debido a que este sábado el portal IDL-Reporteros reveló una serie de audios de Marcelo Odebrecht, en los que se reproduce su testimonio ante el fiscal Pérez.Perú 21.