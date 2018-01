El obispo de la diócesis de Puno, monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlish, señaló que durante la fiesta de la navidad y de año nuevo, la sagrada escritura nos recuerda la importancia de la familia de Jesús, María y José. Principalmente de sus vivencias.En el evangelio de Mateo, lo más importante que recalca es que los miembros de la sagrada familia, son de reemplazo. “José es padre adoptivo y lo considera como un hombre justo y recto, María es madre por gracia de Dios y Jesús es el hijo del señor”, dijo.“La biblia nos pone a la familia de Jesús, no como quisiéramos verla, es muy particular y especial”, indicó. Al tiempo de indicar que en la actualidad, cada suceso que ocurre en la casa entre las cuatro paredes, ante los ojos del mundo es insignificante. Pero es ahí donde empieza la práctica de la salvación.Refirió que el desarrollo de la ternura humana nos lleva a amar. “Este es el principio de la salvación, es la esencia para que la sociedad cambie, porque el amor se aprende en casa, pero si no es así entonces vienen los desastres sociales”, señaló.Así mismo, el Obispo de Puno, invitó a los cristianos a comparar las vivencias familiares de cada uno, con las vivencias de la familia de Jesús. “Al compararla debemos descubrir si hemos aprendido de Jesús, María y José”. “Hay momentos de alegría y sufrimiento, pero aquí la familia de Jesús nos enseña cómo se supera el dolor, siendo la base de esta, el amor”, Puntualizó.Finalmente mencionó que nuestra tarea es guiar a nuestro prójimo, sobre todo hoy en día cuando le proyectan otros tipos de familia que solo buscan destruir la ternura y el amor. Con fines de manipular al hombre, de hacerlo un objeto de comercio y no un hombre lleno de libertad, de responsabilidad y de esperanza para el futuro.