Puno: Responsabilizan al Osinergmin por la no devolución de aportes a gaseoducto sur

Que al momento la Empresa Electro Puno no haya devuelto los aportes tarifados en los recibos de energía eléctrica de la ciudadanía por el gaseoducto sur, es responsabilidad del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, indicó Gregorio Antonio Cairo Macedo, El Presidente de la Sociedad Civil de la Defensoría de los Consumidores en Puno.



Afirmó que los cobros realizados por la Empresa Electro Puno, fueron indebidos, puesto que en el gaseoducto sur nunca estuvo considerado la región de Puno, “nosotros hemos hecho los trámites ante los diferentes organismos reguladores del Congreso de la República para la devolución de los aportes, pero al momento no hay nada”, sostuvo el presidente de la referida organización.



Lamentó que al momento no haya una decisión política para autorizar la devolución de los aportes, muy a pesar de la existencia de una norma, que autoriza tal acción; “la verdad yo no sé porque se están demorando los de Osinergmin, incluso se determinó que la devolución sería en efectivo, ello deben exigir a Lima”, sentenció.



Finalmente y ante esta situación, refirió que en las siguientes semanas viajaran a la ciudad de Lima para averiguar el proceso de la devolución de los aportes realizados a la empresa electro Puno por el concepto del gaseoducto sur.