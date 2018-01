Puno: Pobladores afectados de la cuenca Coata amenazan cerrar el río Torococha

Publicado el dia martes 02 de enero del 2018 a las 13:21

Hasta el 16 de enero es el plazo que establecieron los pobladores afectados por la contaminación de la cuenca Coata, para que la Municipalidad Provincial de San Román y el Gobierno Regional de Puno, demuestren con documentos que van a invertir en la descontaminación.



El presidente del Frente de Defensa de la cuenca Coata, Felix Suasaca Suasaca manifestó que, en el caso de que ambas entidades públicas no responderán a sus intereses cerrarán el río Torococha. “Esta decisión íbamos a hacerlo el 20 de diciembre (2017) pero dimos una tregua” dijo.



Los pobladores afectados piden que Seda Juliaca, con el dinero que recauda debe destinar un presupuesto para el mantenimiento de las plantas de tratamiento, mientras que el Gobierno Regional debe financiar un proyecto para mejorar la situación del río Torococha.



Finalmente, mostró su malestar contra el gobierno regional y la Municipalidad de San Román ya que en la última mesa de diálogo con el Ministerio de Vivienda, no asistieron. Peor aún no muestran interés en participar de las mesas de diálogo.