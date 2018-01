Puno: Entre hoy y mañana deben convocar a consejo regional para la elección del consejero delegado

Publicado el dia miércoles 03 de enero del 2018 a las 07:03

La Consejera Regional de la provincia de Puno, Yaquelin Doris Velásquez, recordó que tras la frustración de la última sesión convocado según el reglamento interno para el último viernes del mes de diciembre, donde no hubo cuórum, posteriormente después de un cuarto intermedio el delegado no se presentó, donde los pocos asistentes tuvieron que retirarse del consejo regional.



Explicó que fueron comunicados que posiblemente serán convocados el primer día hábil del presente año, pero lamentablemente hasta la fecha no tendrían comunicación alguna, sin embargo la convocatoria debe concretarse entre hoy y mañana.



Reveló que los intereses personales de los consejeros se hicieron notar en la última convocatoria, “no entendemos a que obedece el que se aferre uno al cargo o el que se estén disputando el cargo de delegado del consejo regional, ya que básicamente tendría que ser un tema de consenso, si fuera el caso decirlo entre los colegas del oficialismo y opositores”, dijo Velásquez.



Explicó que actualmente tienen nombres, e incluso se habría desarrollado una elección interna entre algunos consejeros, proponiendo a Roger Apana y Zaida Ortiz.



Al ser consultada que estaba siendo voseada para asumir dicho cargo, reconoció que como parte de la oposición hay algunas propuestas y evidentemente su persona esta como propuesta.