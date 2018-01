Puno: Este año pretenden reactivar el comité regional de participación ciudadana

Publicado el dia miércoles 03 de enero del 2018 a las 07:06

El titular de la Secretaria Técnica de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, Juan José Aldazábal Soto, lamentó que desde la sociedad civil actualmente no haya una participación activa de veeduría y vigilancia en las acciones que realizan las instituciones de los diferentes niveles de gobierno (central, regional y local)



Consideró que los grupos políticos ya no consideran a la sociedad civil en las acciones que promueven las instituciones, “únicamente se han limitado hacer presupuestos participativos y ahí acaba la participación de la sociedad y después nadie sabe nada, nadie le hace seguimiento y esa es una labor de la sociedad civil, puesto que las normas lo dicen así”, indicó Aldazábal Soto



Ante esta situación, dijo que este año pretenden reactivar el comité regional de participación ciudadana, para ello actualmente vienen trabajando en la formulación de un plan de trabajo que debe ser validado por el consejo regional de Puno. “en este primer trimestre debemos determinar que instituciones y/o organizaciones deben integrar estos comités, no solo de la región, sino también en las diferentes provincias”, explicó.



Finalmente, agregó que el comité regional de participación ciudadana y las provinciales desarrollarán un rol de control institucional en los diferentes órganos de gobierno.