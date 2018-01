El último 27 de diciembre el gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, en la audiencia de rendición de cuentas, presentó un informe de proyectos y obras concluidas en el sector pesca en el año 2017. En el rubro Piscigranjas y laboratorio de producción de ovas de suche y pejerrey informó que fueron inauguradas 20 piscigranjas.La inversión del total de obras inauguradas suma 5 millones 426 mil 282 soles, sin embargo, se desconocen el valor por cada piscigranja. Asimismo en el detalle figura 4 piscigranjas inauguradas en la provincia de Yunguyo.Para contrastar esta información nos trasladamos a la comunidad de Acarí, sector Vallecito – Rinconada en Yunguyo. El Proyecto Especial Truchas Titicaca del Gobierno Regional de Puno, había inaugurado una piscigranja hace 3 meses aproximadamente.Según el proyecto esta piscigranja debe estar operativo, sin embargo nos dimos con la ingrata sorpresa que solo en una de las cuatro pozas instaladas se encontraban no más de 10 perrejeys.Preocupados buscamos a Alipio Tonconi Chino presidente del proyecto en representación de 20 socios de la comunidad. El responsable dijo que un ingeniero supervisor de nombre Daniel acompañado de una mujer les había informado de la entrega de 600 pejerreys, de un tamaño de 10 centímetros aproximadamente, evidentemente no se trataba de alevinos. Asimismo, dijo que no habían recibidos suches.Alipio Tonconi, narra que inaugurado el proyecto y durante el primer día varios peces habían muerto y hasta la fecha calcula que el número de pejerreys hallados muertos suman 300. Es decir que no recibieron 600 como detallaron los promotores del proyecto.Presume que esta especie lo han sacado del lago y no ha podido habituarse a su nuevo habitad. “Han muerto (peces), lo han sacado del lago. No estaba climatizado” dijo.Preocupados por la mortandad de los peces, exigieron al promotor del proyecto la adquisición de alevinos como demanda el proyecto y la capacitación. Al respecto, “el ingeniero Daniel” se comprometió a cumplir con el pedido en el mes de marzo.En el día de la inauguración de la piscigranja, el promotor del proyecto pidió a los socios firmar la conformidad del proyecto. “Nos dijo firma firma...” señaló.Cabe precisar que en este proyecto, tuvo una contrapartida para su ejecución entre el Gobierno Regional y los comuneros beneficiados, estos últimos pusieron cuatro volquetadas de hormigón, piedra, arena fina y gruesa para todo el proyecto. Surge la interrogante ¿establece esas condiciones de trabajo en el proyecto?.Asimismo a la fecha, el Gobierno Regional le debe a ocho pobladores el pago de sus servicios por un mes de trabajo en el proyecto.Por la inoperatividad de las pozas, dos de ellas son aprovechadas para la crianza de truchas tanto alevinos como de juveniles. Los socios señalan que muertos los pejerreys no pueden desaprovechar la infraestructura. “Hace días nomás pusimos alevines de trucha” señaló.Por su parte Ernesto Alanoca Tonconi presidente de la Comunidad de Acari, lamenta que los promotores del proyecto no hayan capacitado a los pobladores sobre crianza de pejerreys. “Tenía que capacitar, traer los alimentos, un manejo completo, por eso se han muerto (los peces) por falta de apoyo técnico” señaló.Asimismo, el presidente de la comunidad nos sugiere visitar los sectores de Tahuaco y Challapampa, de los cuales presume que las piscigranjas instaladas pasan similar situación que La Rinconada de Acari.Rogelio Segura Laurente, presidente de la Federación Regional de Productores de Trucha y Comercializadores, mostró su indignación contra el proyecto y señaló que el proyecto es un engaño, una caja chica.Recuerda que hace 10 años, hubo investigaciones de IMARPE y la Universidad Nacional del Altiplano, para tratar de criar pejerreys en estanques, pero no tuvieron éxito.Por último señala que trabajadores han estado capturando peces del lago, del cual presume que han sido utilizados para el proyecto. “Personas del mismo Gobierno Regional de Puno, han estado “chinchorreando” peces”, dijo.Por: Jaime Calapuja