Puno: Consejero por Yunguyo afirma que denunciará al director del Proyecto Truchas Titicaca

Publicado el dia miércoles 03 de enero del 2018 a las 12:11

Tras los presuntos actos irregulares del proyecto Piscigranjas de suche y pejerrey en el sector Rinconada de la comunidad de Acari, el consejero por la provincia de Yunguyo Gumersindo Romero Cruz, de la fiscalización que hizo dijo que los productores de del proyecto no ha tenido el acompañamiento de los técnicos y especialistas.



Por ello presume que los pobladores no han sabido afrontar la mortandad de pejerreys en estado de juveniles, que fueron depositadas en las pozas construidas. “Esto motivó a que los pejerreys mueran, los pobladores no han tenido acompañamiento” dijo.



En tanto señala que la siguiente semana interpondrá una denuncia contra el director del proyecto, porque no ha sabido sustentar sobre la ejecución del proyecto.



Asimismo presume que el consejero Uriel Salazar, está involucrado con la fiscalización del proyecto “Uriel Salazar estaba entrampando cosas para las adquisición de bienes” señaló. Aclara que hay poco interés para que se haga el acompañamiento respectivo al proyecto. “No están cumpliendo las metas de los proyectos” dijo finalmente.