Con varios minutos de retraso, ayer se realizó la ceremonia de apertura del último año de gestión del alcalde Iván Flores, donde dio a conocer el cambio de 05 gerencias y sub gerencias en la comuna local, entre ellos: el ex Gerente de Administración Tributaria, Elvis Sucasaire Monrroy, asumió el cargo de gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Puno.Asimismo juramentaron Oscar Gallegos Gallegos como Gerente de Planificación y Presupuesto, Milagros Rivera Ramos - Gerenta de Transportes y Seguridad Vial, Bertha Cruz Huarachi - Subgerenta de Inspecciones de Tránsito, Felipe Larico Fernández - Subgerente de Gestión Ambiental y Salud Pública y finalmente Dilma Velásquez Llano como Subgerenta de Promoción Social y Participación Ciudadana.En su alocución, el flamante gerente municipal, aseguró que cumplirán fielmente lo encomendado tomando en cuenta los lineamientos y las políticas señaladas.Aseguró que al 31 de diciembre del presente año, entregaran una gestión moderna, transparente con la participación de los trabajadores y la ciudadanía en general.“Es un poco complicado mencionar que en diferentes municipalidades de la ciudad y de nuestro país que siempre hay quejas y las municipalidades siempre está visto que son instituciones para irse a quejar o donde se tienen que quejar…¡no! este año señor alcalde, no debe de ser así…no va a ser así”, dijo Sucasaire Monrroy.Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe, explicó que el nuevo gerente municipal es formado dentro del área de la administración pública y con una maestría en auditoría, lo que debe garantizar que la transferencia sea óptima.Recalcó que no participaran en las elecciones regionales y municipales, donde los actores políticos deben ser responsables debido a que la crisis no solamente es de la municipalidad, sino a nivel nacional, y los recursos económicos serían bastante escasos.Enfatizó que realizaran todos los esfuerzos para dejar proyectos de inversión grandes encaminados, algunos iniciándose en el trabajo.