Puno: “No se puede responsabilizar a un niño en el cargo de teniente gobernador”

Publicado el dia jueves 04 de enero del 2018 a las 07:16

Recientemente un adolescente de 12 años juramentó como autoridad política en la provincia de Huancané, al respecto la Prefecta Regional de Puno, Perpetua Taca Yana, señaló que no se puede responsabilizar a un menor de edad en el cargo de teniente gobernador.



“Yo creo que a un menor de edad no podemos comprometerlo, si puede apoyar, pero no podemos responsabilizarlo de ninguna manera”, dijo. Al tiempo de indicar que este viernes 5 de enero se reunirá con los sub prefectos provinciales para tratar el caso.



Por otro lado, informó que el 17 de enero del presente año, se tiene previsto realizar un encuentro entre los nuevos tenientes gobernadores de la región de Puno, a quienes se le brindará información sobre sus funciones de representación y facultades.



Cabe indicar que más de 5 mil nuevos tenientes gobernadores juramentaron en sus respectivas localidades. “Esta cifra es superior al año 2017, en ese entonces se tenía alrededor de 4 mil 700 autoridades”, agregó Perpetua Taca.