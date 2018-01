¡Nada en concreto! En la víspera el gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, ratificó que este año, realizará algunos reajustes en su equipo técnico, es decir la sustitución de gerentes, subgerentes, directores sectoriales y jefes de proyectos regionales, a fin de optimizar y mejorar la gestión en este último año de gobierno.Adelantó que el primer cambio se daría en la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Puno. Recordó que en el proceso de evaluación también están considerados los ingenieros residentes y supervisores de las diferentes obras y proyectos que actualmente se ejecutan en la región de Puno.Luque Mamani, no precisó qué cantidad de funcionarios y asesores serian removidos de sus cargos, pero adelantó que la mayoría de los futuros funcionarios serian docentes. Recalcó que los nuevos funcionarios serán anunciados la próxima semana.DesaprobadoMientras tanto en Juliaca, concluido el tercer año de gestión regional, las críticas también se vuelcan para el actual gobernador de Puno, Juan Luque Mamani, principalmente por un tema de falta de liderazgo y conocimientos en la gestión pública.“Yo creo que dos cuestiones fundamentales. Falta de liderazgo, compromiso y preparación en gestión pública”, manifestó César Quispe Calsín, ex candidato al gobierno regional de Puno, resaltando que también hizo falta de profesionales técnicos.Asimismo declaró que Luque Mamani, debe dejar proyectos multianuales, para que los siguientes gobiernos sigan con el desarrollo de Puno. Además refirió que no se apoyó al sector educación y agrario, bases fundamentales de la región.