Desde la clandestinidad el ex dirigente aymara Walter Aduviri - sentenciado a 7 años de pena efectiva de libertad y el pago de 2 millones de soles - dijo que no se entregará a la justicia si no hay pruebas fidedignas en su contra.“No hay pruebas en mi contra” dijo, al tiempo de precisar que su sentencia es injusta. “Para el Estado cualquier marcha contra la corrupción significa que eres autor mediato” dijo, e increpó contra el gobierno de ese entonces aduciendo que sembraron infiltrados para generar hechos de violencia contra establecimientos públicos“Si la justicia peruana aplicaría autor mediato, porque no han aplicado la misma teoría contra Alejandro Toledo quien impulsó la marcha de los cuatro suyos” dijo. Y recordó que en esa fecha algunos manifestantes quemaron el Banco de la Nación.“Si poder judicial actuaria con transparencia, porqué no ha metido a la cárcel a Toledo” dijo y adujo que este proceso seguido en su contra es una discriminación.Al parecer el ex dirigente aymara se encuentra en el país. Lamentó su situación y se dirigió a su padre y familiares de quienes refiere está muy preocupados.La entrevista fue brindada al programa Aymara Arusa de Radio Onda AzulFoto: de la Sátira