Puno: Renuncia del Ministro del Interior generó retrasos en la nominación de subprefectos

Publicado el dia viernes 05 de enero del 2018 a las 07:23

La Prefecta Regional de Puno, Perpetua Taca Yana, refirió que la nominación de los subprefectos se determina desde la ciudad de Lima, actualmente no se realizó el cambio de ninguna autoridad política a nivel de la región de Puno.



Explicó que aún no fueron informados al respecto, debido a que se encontraría en reorganización el Ministerio del Interior, tras la renuncia del ex ministro Calos Basombrio.



Reveló que ya enviaron algunas propuestas para el cambio de subprefectos, pero recién la respuesta se daría a conocer en el mes de febrero.



Detalló que los subprefectos distritales serán cambiados en un 25 a 30% y con respecto a provinciales serian pocos los cambios que realizaran.