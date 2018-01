Walter Aduviri en comunicación con Onda Azul dijo no estar en la clandestinidad y justificó que la sentencia en su contra no es consentida argumentando que no ha cometido delito. “No eh asaltado, no he quitado la vida a nadie” dijo.Emitido una prisión efectiva en la instancia de apelaciones de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia, la situación actual del ex dirigente aymara está en calidad de no habido, sin embargo Aduviri señala que está en el Perú.El ex dirigente pide a la justicia peruana que demuestre un medio probatorio que determina su responsabilidad como autor mediato, los delitos cometidos en el año 2011, en el caso conocido como “El Aymarazo”.Argumenta que un medio probatorio que ha sido valorado por la Sala de Apelaciones como de primera instancia es una entrevista brindada a Beto Ortiz, días antes del aymarazo.Asimismo señala que ja sido procesado con la jurisprudencia de las sentencias contra Abimael Guzman y Alberto Fujimori. “No se puede comprar el caso con un asesino y corrupto” dijo.También señala que el sistema Judicial peruano porque no toma interés de buscar responsables por varios asesinatos cometidos en contra de Edi Quilca estudiante de la UNA Puno, o el caso de profesores azangarinos que encontraron la muerte en el Aeropuerto en Juliaca en el año 2011 o el Bahuazo.Sentenciado a siete años de pena efectiva por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, Walter Aduviri dejó entrever (puso en suspenso) su postulación al Gobierno Regional de Puno y no quiso afirmar la postulación de Martin Ticona como su sucesor, si presentan una nulidad en su contra.Surgen varias interpretaciones en base a la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, que en su artículo 14° literal d, referido a los impedimentos para postular, establece que están impedidos de ser candidatos quienes tengan suspendido el ejercicio de la ciudadanía conforme al artículo 33° de la Constitución Política del Perú que en su acápite 2 refiere: “Por sentencia con pena privativa de la libertad”.Detalló que este análisis jurídico dejó para su argumentación a su abogado. Sin embargo no pierde las esperanzas de ver una candidatura, aunque no quiso afirmar si será al Gobierno Regional. “Lo dejaré a los abogados de la región de Puno, para que vean el caso” dijo.Acusó al jefe de la Oficina Desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Cuentas Barraza de actuar políticamente, tras haber emitido versiones sobre su caso. “¿Ha sido juez supremo, ha asumido cargos jerárquicos a nivel nacional? (...) Él está haciendo campaña política igual que hizo la ONPE en el 2014” señaló.No adelantó si Martin Ticona será su sucesor en las elecciones generales del 2018. “No adelanto nada, vamos a seguir trabajando” señaló.Por otro lado sobre el pago que va a hacer el Estado Peruano a la Minera Bear Creek, por un proceso de arbitraje ganado en instancias internacionales, del cual pagará 30.2 millones de dólares, Aduviri acusó a los gobiernos que pasaron de corruptos y cómplices de irregularidades.“Ha sido producto faenón y la corrupción contra el estado peruano, este caso es parecido a la corrupción de Odebrecht” resaltó.