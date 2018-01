15:41 | Sentenciado a siete años de pena efectiva por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, Walter Aduviri dejó entrever (puso en suspenso) su postulación al Gobierno Regional de Puno y no quiso afirmar la postulación de Martin Ticona com...

12:30 | Walter Aduviri en comunicación con Onda Azul dijo no estar en la clandestinidad y justificó que la sentencia en su contra no es consentida argumentando que no ha cometido delito. “No eh asaltado, no he quitado la vida a nadie” dijo. Emitido una prisión ...