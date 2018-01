La democracia peruana está en crisis. El barro que arroja el escándalo Lava Jato ha alcanzado a buena parte de la élite política, comprometiendo incluso al propio presidente Kuczynski .ALERTA ROJACon lo que ha dicho Odebrecht y las próximas declaraciones de Barata, ¿quiénes son los líderes políticamente más vulnerables y por qué? Para saberlo, se usaron los siguientes indicadores: su participación en una campaña electoral, su presencia en el gobierno y si tienen representación parlamentaria. Los dos primeros suponen la posibilidad de algún acuerdo dudoso con la constructora brasileña, u otros pasivos de su paso por la política, incluyendo –como en el caso de Kuczynski– la prestación de servicios.El tercero, más bien, refleja el respaldo con que cuentan en el fuero político.EL RANKING DE VULNERABILIDAD LO ENCABEZAN HUMALA Y TOLEDOActualmente, Humala se encuentra en prisión preventiva por supuestamente haber recibido de la empresa brasileña US$3 millones. En tanto, Toledo está acusado de haberse beneficiado con US$20 millones en sobornos pagados por Odebrecht, motivo por el cual continúa prófugo de la justicia. Ni Humala ni Toledo cuentan con congresistas de sus partidos. Si la representación parlamentaria funge como una especie de salvavidas, estos naufragan sin alcanzar alguno.CUESTIÓN DE CURULLo vemos en el caso del presidente Kuczynski y el oficialismo pepekausa. Después de los últimos días, tras revelarse las consultorías que prestaron sus empresas, su credibilidad se mermó y un halo de inestabilidad cayó sobre el cargo de jefe de Estado. Sin embargo, el respaldo de su bancada, hoy mellado por tres deserciones, le ha brindado algo de sustento en estos momentos difíciles.Algo similar ocurre con Alan García, quien también goza de un grupo de escuderos en el Congreso –hoy en aparente división–, que se encarga de minimizar con esmero cualquier señalamiento en su contra. En esa misma línea, César Acuña, ex gobernador regional de La Libertad y ex candidato presidencial, también posee un sólido soporte político en el hemiciclo a través de su partido Alianza para el Progreso y de su hijo Richard Acuña, quien ejerce la segunda vicepresidencia del Congreso.Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, encabeza la lista de aquellos líderes políticos que presentan menos vulnerabilidad ante el caso Odebrecht. El hecho de no haber sido gobernante y a la vez contar con la mayoría opositora en el Parlamento la protegen de amenazas, incluyendo de los propios pasivos del fujimorismo. Hoy que su padre está libre y se presenta una disputa fratricida, los retos de la líder de Fuerza Popular parecen ser otros.CABEZAS DE RATÓNQuienes, por el contrario, podrían resultar fortalecidos políticamente tras el escándalo Lava Jato son Verónika Mendoza, de Nuevo Perú, y Alfredo Barnechea, de Acción Popular. Hasta ahora, ninguno de los dos se ha visto vinculado con Lava Jato, ni han accedido a gobierno alguno. Asimismo, cuentan con articulados parlamentarios que podrían fungir de escuderos.El caso Lava Jato va pasando factura. Parece muy cierto aquel dicho atribuido a un ministro en el lustro pasado: “Odebrecht pone y saca presidentes”.Perú 21.