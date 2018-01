El Poder Judicial publicó ayer, en su cuenta de Twitter, un pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema, cuya intervención fue solicitada por la Sala Penal Nacional , órgano judicial que rechaza el Estatuto que el Consejo Ejecutivo del PJ aprobó en la víspera.Sin embargo, la publicación del pronunciamiento no fue respaldado de forma unánime por los 19 jueces supremos que integran el Pleno de la Corte Suprema, tal como se creía.Ello se desprende de un oficio enviado por el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas al presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, el mismo día en que se publicó el comunicado de la Corte Suprema.En el referido documento, al que tuvo acceso Perú21, el juez Salas precisa que el borrador del comunicado "no circuló para todos los jueces de Corte Suprema"."En relación al pronunciamiento que se ha publicado hoy (ayer), de la Sala Plena de Corte Suprema, emitido según sesión del día cuatro de enero, cuyo borrador no circuló para todos los jueces de Corte Suprema, me permito puntualizar", se lee en el oficio.Perú 21.