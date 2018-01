[Actualización]%u200BLa Presidencia del Consejo de Ministros contrató al estudio Hernandez & Cia. Abogados para que ejerza la defensal legal del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en su calidad de ex primer ministro, ante la investigación que realiza la Comisión Lava Jato por el caso Odebrecht.Por la asesoría legal, el referido estudios de abogados recibirá la suma de S/179,360 como pago. La contratación se hizo efectiva a través de la Contratación Directa N°009-2017-PCM, la cual señala que la defensa se efectuará “durante todo el proceso de investigación que se sigue ante” la comisión investigadora.[Nota original]La Presidencia del Consejo de Ministros inició, el pasado 29 de diciembre, un proceso de contratación directa de un estudio de abogados que asista legalmente al mandatario Pedro Pablo Kuczynski para cuando este deba responder por sus vínculos con Odebrecht ante la comisión Lava Jato del Congreso de la República.Un dato que debe quedar claro es que Kuczynski recibirá esta asesoría no como jefe de Estado sino como ex presidente del Consejo de Ministros, cargo que ocupó, entre 2005 y 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo.De acuerdo a la resolución de la Secretaría General de la PCM, aprobada el 28 de diciembre, esta modalidad de contratación se ampara en la directiva N°004-2015-Servir/GPGSC de la Ley Servir, que fija reglas para que ex funcionarios accedan al beneficio de defensa legal.En diálogo con Perú21, el constitucionalista Anínal Quiroga explicó que el Estado puede asumir el costo de asesoría legal de un ex funcionario, como lo estipula la Ley Servir, "hasta que este sea absuelto" del proceso que se le sigue. Sin embargo, Quiroga aclaró que si el ex servidor público es hallado culpable, tendrá que devolver el íntegro del presupuesto desembolsado por su caso.La razón por la que esta convocatoria se sustenta en el periodo de la gestión toledista sería por el informe que envió Odebrecht al Congreso, el pasado 12 de diciembre, en el que la constructora brasileña reveló que contrató a la compañía de PPK (Westfield Capital) cuando este era miembro del gabinete ministerial.En las bases del contrato, que están disponibles en la web de la PCM, se especifica que el estudio de abogados elegido brindará servicios "durante todo el proceso de investigación" que sigue la comisión Lava Jato. Por esa labor, el bufete de abogados recibirá el pago de S/179,360. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (SEACE) será el encargado de elegir al participante ganador. Mañana vence el plazo para la selección.Como se sabe, aún está pendiente que Kuczynski fije la fecha en la que recibirá a la comisión investigadora que preside la fujimorista Rosa María Bartra. En un principio, PPK había señalado el 22 de diciembre como día para la diligencia, pero debido al sorpresivo pedido de vacancia en su contra (que se frustró a su favor) tuvo que cambiar su agenda.El pasado 29 de diciembre, el presidente de la República recibió en Palacio de Gobierno al fiscal Hamilton Castro, líder del equipo especial especial para el caso Lava Jato. En ese interrogatorio, en el que respondió como testigo por las relaciones de las empresas Westfield y First Capital con Odebrecht, recibió la asesoría del abogado Gonzalo del Río.Perú 21.