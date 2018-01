En la misa dominical, el obispo de la diócesis de Puno, monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlish, pidió a los cristianos mirar su entorno e investigar aquellas realidades que nos sorprenden, “En la vida nos contentamos con mirar el suelo, pero no levantamos la vista para observar lo que nos rodea”, dijo.Refirió que la fe cristiana es dinámica, ya que el hombre no se sienta en un rincón a esperar que venga el señor, por el contrario empieza a caminar a buscar a Dios. “Hay que salir de la propia comodidad para encontrar a Jesús”, reiteró.Así mismo, hizo recuerdo que Jesús tiene una demanda hacia nosotros. Nos pide amarnos unos a otros, que enseñemos a amarnos como él nos ha amado. Teniendo en cuenta que el Amor significa; respeto, responsabilidad, ternura, entrega y también asumir el sufrimiento.Indicó que debemos enseñar a las futuras generaciones, practicar el amor, ya que actualmente hay familias que se rompen, algunos niños no tienen la figura del padre o la madre, los ancianos están abandonados, existe violencia en el mundo. “Por eso, no miremos el suelo, si no hay que mirar lo alto”, reflexionó.Finalmente, exhortó a los cristianos que celebran la Epifanía del señor o también llamada “Bajada de Reyes”, descubrir la estrella de Dios que los guie por la vida y cuando lo encuentren ofrecerle su corazón, su sufrimiento y su vida. “Es como entregarle el oro, la mirra y el incienso”, agregó.