Luego de ser protagonista de 2017, llegando a ser para muchos el personaje del año, el juez Richard Concepción Carhuancho puede ser desplazado por su propio sistema. Pese a ese escenario, Concepción, reconocido por dictar prisión preventiva a poderosos políticos y empresarios involucrados en el caso Odebrecht , parece no haber dado por perdido el partido que ha jugado para el equipo de la justicia.¿Acatará lo que ha dispuesto la Sala Plena de la Corte Suprema, que ha respaldado el nuevo estatuto que lo obliga a dejar su cargo en la Sala Penal?Como juez que pertenece a esta institución, debo aceptar las decisiones que toman mis superiores.¿Y está de acuerdo con todos los lineamientos de la Sala Plena?Habría que tener en cuenta uno de los puntos que ha emitido esta instancia, en el que se señala que cada juez tendrá que determinar si continúa al frente de un caso o si lo deriva al Sistema Anticorrupción.¿Pero no es lo que se ha venido haciendo? Incluso usted ya ha decidido que continuará viendo el caso de Alan García.Sí, hay que decidir caso por caso. Yo solo puedo hablar de los casos en los que adopté una decisión, pero no puedo hacer lo mismo en los que todavía no. El caso de García, que es de lavado de activos, es un ejemplo, y continuará en la Sala Penal Nacional.¿Usted postulará para ser juez titular en la Sala Penal, bajo la disposición del nuevo estatuto del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial?Todavía no lo he decidido, lo voy a meditar. De acuerdo a eso tomaré una decisión.Porque en febrero empieza la convocatoria, no le queda mucho tiempo para pensar.Sí, pero no he decidido aún. Tenga en cuenta que soy juez de investigación preparatoria titular. Tendría que evaluar si postulo a un cargo que tiene la misma categoría y el mismo sueldo.Usted ha ganado exposición mediática siendo juez en Lima. ¿Estaría dispuesto a regresar a su plaza de Chimbote?Como magistrado, tomo por igual administrar justicia en el Santa (Chimbote) o en Lima; debo cumplir con la misma responsabilidad, el mismo esfuerzo, sea donde sea. Para estar en Lima he sacrificado muchas cosas personales y he puesto por encima de todo mi labor como juez. Pero ese sacrificio y dedicación lo vengo haciendo desde el Santa.¿Considera que le han despojado del caso Odebrecht?Eso no puedo adelantarlo. En cada caso concreto iré pronunciándome, pero, como se sabe, la Primera Sala Penal de Apelaciones ya ha definido que es la Sala Penal Nacional la competente en el caso Interoceánica. Eso pese a que, con la resolución administrativa, se había dispuesto que todos los casos de corrupción de funcionarios tienen que pasar al Sistema Anticorrupción.Entonces, ¿usted sí seguiría viendo la investigación del pago de sobornos a funcionarios?Por lo pronto, vería solo el de la Interoceánica. Pero, en el camino, las partes pueden presentar distintos recursos y, de acuerdo a eso, se verá qué es lo más pertinente para la continuación de las investigaciones.Una de las cosas que señaló el presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, es que los jueces no están a cargo de casos, sino los fiscales. ¿Lo considera así?Hay que distinguir. Los magistrados intervienen de acuerdo a la etapa de los procesos. Durante la investigación preliminar, preparatoria y la etapa intermedia, interviene el juez de investigación preparatoria. Si bien es cierto que el fiscal tiene a cargo su caso, es el juez el que lo controla.Pero usted no será el encargado de juzgar.Vamos por partes. Cuando un caso llega a un juez de investigación preparatoria, las partes ya no pueden ir a otro magistrado. El juez de investigación preparatoria claro que puede sentenciar, puede emitir una sentencia de terminación anticipada, una sentencia de colaborador eficaz. Yo ya he hecho ambas cosas. El juez de investigación preparatoria no es un simple convidado de piedra.Pareciera que está revelando la estrategia que va a seguir para quedarse con los casos.Lo que estoy diciéndole es lo que señala la norma.¿Usted puede quedarse con el caso Odebrecht?No puedo decir eso, eso se definirá en cada caso concreto.¿Le quedan claras cuáles serán las competencias de la Sala Penal Nacional y del Sistema Anticorrupción?El comunicado de la Sala Plena dice que cada juez deberá decidir con qué casos se queda y esa es la pauta que voy a aplicar en lo que venga.Duberlí Rodríguez catalogó a usted y los jueces de la SPN de “rebeldes”. ¿Cómo tomó ese calificativo?Lo que puedo decir es que los jueces no somos insubordinados. Lo único que hago es resolver mis casos conforme a la Constitución, a la ley y el debido proceso.Por interpretar la ley de una manera es que lo catalogaron de “rebelde”.Yo no soy rebelde. Me debo a la Constitución, a la ley y al debido proceso.(Peru21)