Juliaca: Denuncian que el colegio Glorioso está cobrando 120 soles por el concepto de matrícula

Publicado el dia martes 09 de enero del 2018 a las 07:47

Efraín Mamani Quispe, ex fiscal de la institución educativa Glorioso San Carlos de Puno nivel primario, denunció que se está cometiendo un abuso en el colegio Glorioso, donde están cobrando la suma de 120 soles para el proceso de matrícula, lo que viene generando malestar en los afectados.



Muy molesto el padre de familia, explicó que el recibo no tiene un membrete, ni mucho la firma del presidente, lo que está generando suspicacia.



Invocó a INDECOPI a intervenir en dicho colegio donde se está vulnerando los derechos de los padres de familia, quienes en su mayoría no denuncian el cobro exagerado por temor a represalias.



Por su parte, el director de la institución educativa Secundaria Glorioso San Carlos de Puno, José Antonio Calderón Ramos, explicó que el pago de 120 soles para la matricula fue aprobado en asamblea de padres de familia del primer grado de secundaria, donde como dirección no podrían hacer nada al respecto.



Enfatizó que los dineros recaudados por la Asociación de Padres de Familia cubren varios requerimientos solicitados por la dirección del colegio, entre ellos la instalación de las cámaras de vigilancia.