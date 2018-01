Nuevas denuncias se generan en contra del Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT). Esta vez habrían inaugurado el proyecto “Instalación de servicios de asistencia técnica en el cultivo de suche y pejerrey a pobladores focalizados en la región Puno”, en el distrito de Ollaraya, sin haber concluido todo el trabajo.Mediante el oficio 314 – 2017, el PETT pone de conocimiento que el 22 de diciembre del pasado año se inauguró el mencionado proyecto en el centro poblado de Mohocachi, distrito de Ollaraya, provincia de Yunguyo. Sin embargo el consejero regional por la provincia de Yunguyo, Gumersindo Romero Cruz, aseguró que no se concretizó tal obra.“Son aproximadamente 80 mil soles que se asignó para este proyecto…, hoy los productores de esta zona me han informado que los responsables del PETT se han olvidado del proyecto”, dijo. Al tiempo de indicar que aún falta la instalación de estanques de estructuras metálicas, mallas, la caseta de la guardianía y principalmente el cultivo de alevinos de pejerrey.Frente a este hecho, señaló que formulará una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de corrupción y apropiación de bienes del estado. “El señor Miguel Yucra tiene que responder por los bienes que no se entregó a la población beneficiaria”, agregó.