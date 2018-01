En un hecho muy lamentable ocurrió ayer en la noche, ya que cuatro personas fallecieron y nueve resultaron heridos en accidente de tránsito tras el violento choque por alcance que protagonizó una combi de pasajeros, en un trailer, en la carretera Juliaca – Cusco, a la altura del Puente Calapuja.La combi de placa ZAW-960 de la empresa de Transportes Azángaro, se empotró en un trailer de placa F2I-774 que trasladaba maquinaria pesada.Según versiones la maquinaria trasladada por el tráiler chocó a la estructura superior del puente. Obligó al conductor del tráiler a frenar bruscamente y la combi que se trasladaba a velocidad chocó contra la unidad vehicular mayor.De los cuatro fallecidos se identificó a Felipe Campos Quispe profesional en odontología mientras que los heridos fueron trasladados al hospital de Juliaca Carlos Monje Medrano y a la Clínica Americana.Uno de los heridos Gregorio Paca Sayhua desde el hospital dijo que no recuerda el momento del accidente. “Recuerdo que me levante y solo me di cuenta que estaba en el hospital” señaló. Al momento siente el adormecimiento de mano y pies.Mercedes Carlo, esposa del herido, pidió al gerente de la Empresa de Transportes Azángaro asuma la responsabilidad para que mediante el seguro atienda a su esposo. El mismo pedido hizo al propietario de la unidad vehicular y al chofer.“Falta pagar medicamentos, para cama entre otros gastos, radiografía” dijo la familiar, quien dijo ser natural de Nuñoa. “Mi esposo no trabaja para el sector público, es independiente” señaló.